Екстрадираме издирван шеф на чартърна компания за 9 млн. евро укрити данъци в Германия

Тони Маскръчка

Съдебната палата в Кюстендил.

Окръжен съд Кюстендил допусна изпълнение на Европейска заповед за арест от Германия, по отношение на лице издирвано за укриване на данък за въздушен транспорт.

Тричленен състав на Окръжния съд допуска незабавно предаване на лицето П. Г., с гражданство на Р Италия и Конфедерация Швейцария, изпълнителен директор на чартърна авиокомпания, на властите на ФРГермания. Мъжът е обявен за международно издирване със заповед за арест от германските власти, издадена на 20.01.2026 г. от Районен съд – Дрезден. П. Г. се издирва с цел провеждане на наказателно производство за общо 50 престъпления – непредаване в срок на данъчна декларация за месеците януари 2021 г. до февруари 2025 г., като по този начин е укрил данък за въздушен транспорт в особено тежък случай, на обща стойност най- малко 9 006 204, 38 €.

Издирваното лице даде пред съда доброволно съгласие за предаване, като не се отказва от прилагане принципа на особеността.

