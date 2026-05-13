ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На първо четене: въвежда се регистър на проследимо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22838244 www.24chasa.bg

Арестуваха варненец за фалшиви здравни книжки на работници в заведения и хранителни обекти

Надежда Алексиева

[email protected]

916
СНИМКА: Пиксабей

60-годишен мъж от Варна е привлечен като обвиняем за изготвяне на множество неистински официални документи, удостоверяващи здравословното състояние на граждани, както и за държане на средства за тяхното изработване. Това съобщиха от Районната прокуратура във Варна.

Мъжът с инициали К.Г. е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Предстои прокуратурата да поиска постоянния му арест.

Разследването е проведено от служители на отдел „Икономическа полиция" към Областната дирекция на МВР – Варна под надзора на Районната прокуратура. В акцията са участвали и инспектори от държавния здравен контрол към РЗИ.

На 12 май са извършени претърсвания и проверки в частен дом, търговски обекти, медицински складове и заведения за хранене. Иззети са множество документи и материали, използвани за изготвяне на фалшиви медицински удостоверения и лични здравни книжки.

Според разследващите документите са били използвани от хора, работещи в хранително-вкусовата промишленост и ресторантьорството.

По данни на прокуратурата схемата е действала поне от 2024 година до задържането на мъжа.

К.Г. е известен на полицията, но досега не е бил осъждан.

Работата по случая продължава, като се проверява колко фалшиви документа са били издадени и кои обекти са използвали служители с неистински здравни книжки.

СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание