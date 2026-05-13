Арестуваха варненец за фалшиви здравни книжки на работници в заведения и хранителни обекти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

60-годишен мъж от Варна е привлечен като обвиняем за изготвяне на множество неистински официални документи, удостоверяващи здравословното състояние на граждани, както и за държане на средства за тяхното изработване. Това съобщиха от Районната прокуратура във Варна.

Мъжът с инициали К.Г. е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Предстои прокуратурата да поиска постоянния му арест.

Разследването е проведено от служители на отдел „Икономическа полиция" към Областната дирекция на МВР – Варна под надзора на Районната прокуратура. В акцията са участвали и инспектори от държавния здравен контрол към РЗИ.

На 12 май са извършени претърсвания и проверки в частен дом, търговски обекти, медицински складове и заведения за хранене. Иззети са множество документи и материали, използвани за изготвяне на фалшиви медицински удостоверения и лични здравни книжки.

Според разследващите документите са били използвани от хора, работещи в хранително-вкусовата промишленост и ресторантьорството.

По данни на прокуратурата схемата е действала поне от 2024 година до задържането на мъжа.

К.Г. е известен на полицията, но досега не е бил осъждан.

Работата по случая продължава, като се проверява колко фалшиви документа са били издадени и кои обекти са използвали служители с неистински здравни книжки.