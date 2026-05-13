Градски автобус блъсна възрастен пешеходец в Пловдив, има риск за живота му

Тестовете за алкохол и дрога на водача са отрицателни

80-годишен пешеходец е с опасност за живота след пътно произшествие вчера в Пловдив, съобщават от МВР. Сигналът е получен в сектор „Пътна полиция" около 17 ч. По предварителна информация възрастният мъж бил ударен от автобус от градския транспорт, докато пресичал на пешеходна пътека на кръстовище между бул. „Васил Априлов" и ул. „Любен Каравелов". Пострадалият е настанен в болница със сериозни травми. Водачът на автобуса, на 35 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, стойностите са отрицателни. Той е задържан за 24 часа. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".