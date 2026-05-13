Полицаи иззеха антики и незаконно оръжие в Джебел

Голям брой културно-исторически ценности са открити и иззети при специализирана операция на РУ-Джебел, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Кърджали. Полицаи извършили претърсване в дома на 50-годишен джебелчанин и открили 33 монети с неправилна форма, с различна големина и разцветка, 8 пръстена и 2 металотърсача. В жилището е намерена и незаконно притежавана едноцевна пушка.

Антиките, металотърсачите и оръжието са иззети. Притежателят им е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР в полицейското управление. Образувано е досъдебно производство за държане на археологически обекти, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Антиките са предадени на специалисти, които ще трябва да установят от кой период са и евентуално къде са открити.

Група „Криминална полиция" и разследващ полицай продължават работата по случая.