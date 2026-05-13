Кърджалиец потроши ръцете на двама след конфликт в гробищен парк

Ненко Станев

[email protected]

1716
44-годишният кърджалиец е задържан за 24 часа от полицията. СНИМКА: Pixabay

44-годишен потроши ръцете на двама при конфликт, възникнал в гробищния парк на Кърджали. Скандалът избухнал във вторник към 14 часа, а в основата му били неуредени финансови отношения. Мъжът бил наел двама работници, но не се разбрали за парите. Скандалът ескалирал и 44-годишният нанесъл удари на опонентите си. На пострадалите е била оказана медицинска помощ и при назначените изследвания били установени фрактури на ръцете.

Побойникът е задържан за 24 часа в полицейския арест.

По случая в РУ-Кърджали е образувано досъдебно производство за нанесени средни телесни повреди. Сектор „Криминална полиция" и разследващ полицай продължават работата по образуваното досъдебно производство.

