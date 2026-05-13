Спряха делото срещу Михаил, обвинен за смъртта на 18-годишната Йоана от Пловдив

Куп грешки на прокуратурата откри съдът и върна за ремонт обвинителния акт

21-годишният Максимов, дал фентанил на момичето, не се признава за виновен

Множество допуснати грешки, противоречия и неясноти в обвинителния акт станаха причина за прекратяване на съдебното производство за смъртта на 18-годишната Йоана Паскалева, починала след употреба на фентанил в Пловдив. Съдебният състав, начело със Светлана Методиева, прецени, че правото на защита на подсъдимия Михаил Максимов, на 21 г., е нарушено и неизправностите трябва да бъдат отстранени от прокурора. Въпреки това обаче магистратите прецениха, че няма да променят мярката за неотклонение на 21-годишния мъж, тъй като не е задържан прекалено дълго.

Трупът на Йоана беше открит на 23 август м.г. в района около стадион "Христо Ботев". Михаил се обадил на телефон 112 и съобщил, че се натъкнал на тялото. В последствие обаче стана ясно, че той е бил с момичето преди това и заедно са употребявали фентанил, в резултат на което то починало. Максимов беше задържан и обвинен, че е дал на Паскалева близо 2 пъти над леталната доза от наркотика.

21-годишният Михаил не се призна за виновен. Адвокатът му Константин Давчев изтъкна, че има противоречия в обвинението, но това е въпрос по същество и поиска от съда да бъдат призовани свидетелите и вещите лица. Съдия Методиева обаче намери още проблеми с акта на прокуратурата.

Председателят на състава обясни, че на различни места от държавното обвинение наричат Максимов едновременно осъждан и неосъждан. Има очевидно объркани дати, сочи се различна информация и за това къде е намерено количество изследван фентанил - в чантата на подсъдимия или у жертвата. Противоречия има дори при механизма на извършване на престъплението. Прокуратурата веднъж твърди, че Михаил се инжектирал с една спринцовка и дал друга на Йоана, която сама взела дозата фентанил, а на друго място е посочено, че той укрил спринцовката, с която инжектирал нея.

Нов опит за даване ход на делото ще бъде направен, след като прокуратурата "ремонтира" обвинителния акт. Съдът разпореди също Михаил Максимов да бъде изпратен на прегледи при лекари, тъй като младият мъж се оплака от сериозни здравословни проблеми.