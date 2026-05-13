Пловдивчанин излъга за грабеж с нож в "Столипиново"

Пловдивчанин беше разобличен като автор на инсценирано престъпление от криминалисти на Шесто РУ, съобщават от полицията. Разследването започнало преди дни, когато 19-годишен младеж се оплакал, че на улица в квартал „Столипиново" непознат го заплашил с нож и му отнел 40 евро. По образуваното досъдебно производство били предприети редица оперативни и издирвателни действия. След анализ на придобитите първоначални данни обаче разследващите се насочили към извода, че тъжителят е подал невярна информация в полицията. Документирането на случая продължава под наблюдение на прокуратурата.