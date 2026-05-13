Кирил Петков: България има шанса да бъде производител на дронове

В този нов свят или си производител на дронове, или си купувач на чуждо производство. България има шанса да бъде първото, ако създаде целенасочена стратегия за това. Това заяви Кирил Петков в своя фейсбук публикация.

"Вечерта бях на панел на Black Sea and Balkans Security Forum.

Говорихме за войната в Европа и за това какво означава тя практически за сигурността на региона.

Моделът на Путин е ясен: завзима територия, спира временно конфликта под претекст за мир, усвоява територията и след няколко години продължава със завземането, докато отново пропагандира за мир, а войските му обстрелват нови територии. Замразеният конфликт не е мир, той е временна пауза.

След анексията на Крим през 2014 г. светът не даде реален отговор. Резултатът беше пълномащабната инвазия от 2022 г. Приемането на териториални промени, постигнати със сила, създава прецедент с директни последствия за цяла Европа. Това не е стратегия за мир, това е стратегия за постоянна война с временни паузи.

Военният потенциал на Русия не е неограничен. Дроновете вече променят уравнението на бойното поле: правят стратегическите позиции в Крим Източна Украйна значително по-уязвими и скъпи за поддържане. Украйна изгражда собствена отбранителна индустрия насред война. Ако икономическият и технологичният ѝ капацитет продължи да расте, дългосрочният баланс на силите се променя в нейна полза. Само така има шанс за справедлив мир, единственият мир, който може да бъде наистина траен.

Европа и България трябва час по-скоро да се сдобият с възможностите на модерната армия: дронове-прехващачи, разузнавателни системи и антидронови технологии. Имаме потенциала: IT специалистите са тук. Трябва бързо да се ориентираме към тези сравнително евтини, но изключително ефективни технологии, защото скоро старото бойно снаряжение ще служи само за мишени", посочва той.