Прокурорската колегия спря избора на шефове

Ана Михова

[email protected]

Прокурорската колегия на ВСС единодушно гласува да спре избора на административни ръководители. Причината е подготвяните промени в съдебния закон, с които ще се наложи забрана върху кадровите решения на съдебния съвет, чиито членове са с изтекъл мандат. Такъв текст има както в проекта на "Прогресивна България", така и в тези на "Продължаваме промяната" и "Демократична България". И трите законопроекта бяха приети вчера на първо четене в правната комисия.  

За това и решението на колегията гласи, че се спира избора на административни ръководители до влизане в сила на промените в съдебния закон. 

Днес кадровиците трябваше да избират шеф на районната прокуратура в Хасково, а другата седмица на окръжната прокуратура в Добрич.  

В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства на разглеждането на точките, свързани с дисциплинарни производства. Те са за образуване на дисциплинарки на доскорошния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и на Емилия Русинова, която оглавява СГП.

