ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На първо четене: въвежда се регистър на проследимо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22838644 www.24chasa.bg

Обвиниха мъж, счупил две ребра на друг при побой на пл. "Лъвов мост"

1296
Юмрук СНИМКА: Архив

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 40-годишен мъж, нанесъл средна телесна повреда на 58-годишен мъж. 

Събраните до момента доказателства сочат, че на 06.05.2026 г. в района на автобусна спирка на автобус на пл. „Лъвов мост" в гр. София, обвиняемият М.К. е удрял с ръка в главата и тялото А.Д. Вследствие на ударите му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в закрита черепно-мозъчна травма, счупване на черепа, лицева травма и счупване на две ребра.

М.К. е извършил деянието в условията на повторност, след като е бил осъждан за идентично престъпление и е в изпитателен срок. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 13.05.2026 г,. наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Юмрук СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание