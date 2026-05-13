Обвиниха мъж, счупил две ребра на друг при побой на пл. "Лъвов мост"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 40-годишен мъж, нанесъл средна телесна повреда на 58-годишен мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 06.05.2026 г. в района на автобусна спирка на автобус на пл. „Лъвов мост" в гр. София, обвиняемият М.К. е удрял с ръка в главата и тялото А.Д. Вследствие на ударите му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в закрита черепно-мозъчна травма, счупване на черепа, лицева травма и счупване на две ребра.

М.К. е извършил деянието в условията на повторност, след като е бил осъждан за идентично престъпление и е в изпитателен срок. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 13.05.2026 г,. наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.