Обвиниха шофьора на автобуса от "Хемус" за смъртта на един човек и травми на други двама

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На ранен се е наложила и ампутация

Софийска градска прокуратура обвини 59-годишния шофьор на автобуса, който вчера в ранните часове се блъсна в камион на магистрала "Хемус. При катастрофата загина един човек.

Обвинението на водача е, че при управление на моторно превозно средство, нарушил правилата за движение по пътищата и реализирал пътнотранспортно произшествие (ПТП), при което по непредпазливост причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на повече от едно лице.

Досъдебното производство е образувано на 12 май. Разследването се извършва от Сектор „Разследване на транспортни престъпления" към Отдел „Разследване" при СДВР под ръководството и надзора на СГП.

В началния етап са събрани доказателства, които наблюдаващият прокурор е оценил като достатъчни за привличане на шофьора към наказателна отговорност.

Обвинението спрямо него е за това, че на 12 май около 1 часа по автомагистрала Хемус, с посока на движение от с. Горни Богров към София е управлявал автобус, като в района на 1-ви км не се е съобразил с интензивността на движението и реализирал катастрофата, като предната дясна част на управлявания от него автобус се е врязал в лявата част на попътно движещия се пред него товарен автомобил – влекач.

При реализираното ПТП по непредпазливост причинил смъртта на един пътник от автобуса и телесни повреди на други двама от пътниците, изразяващи се в множество фрактури, ампутация и други травматични увреждания.

С постановление на прокурор в СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои на 14 май СГП да внесе в Софийски градски съд искане за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на обвиняемия.

Разследването по случая продължава.