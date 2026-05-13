"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, българска делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще бъде приета на аудиенция от папа Лъв XIV.

Визитата ще е на 21 и 22 май 2026 г. в Рим и Ватикана.

В рамките на посещението председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Българската делегация ще присъства на 22 май 2026 г. на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе" и ще посети базиликата „Санта Мария Маджоре".

Във Ватикана на срещата с папа Лъв XIV ще бъде приета само официалната делегация. Кадри и снимки ще бъдат предоставени от пресцентъра на Народното събрание.