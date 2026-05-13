ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На първо четене: въвежда се регистър на проследимо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22838800 www.24chasa.bg

Милошев изпрати екип на министерството да установи щетите от градушката в НГПИ „Тревненска школа”

1444
Евтим Милошев Снимка: Велислав Николов

Министърът на културата Евтим Милошев изпрати екип на Министерството на културата, който да установи състоянието и щетите в Националната гимназия за приложни изкуства (НГПИ) „Тревненска школа" в резултат на вчерашната градушка. По този повод министър Милошев проведе снощи телефонен разговор с директора на гимназията Орфей Миндов за сложната ситуация, предвид блокирания ремонт на покрива заради обжалване на обществената поръчка. Заради това покривът на учебното заведение е покрит с найлони и течовете продължават повече от година. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на културата. 

Припомняме, че през 2025 година пожар изпепели покрива на гимназията в Трявна и въпреки отпуснатите от държавата средства, ремонтът не започна поради обжалвания на втората в класирането фирма. Комисията за защита на конкуренцията се произнесе по казуса, като отхвърли претенциите, но делото във Върховния административен съд продължава на втора инстанция.

Евтим Милошев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание