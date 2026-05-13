ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На първо четене: въвежда се регистър на проследимо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22838809 www.24chasa.bg

НСО сваля охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски (Обновена)

Весела Бачева

[email protected]

21024
Делян Пеевски Снимка: Йордан Симeонов

НСО сваля специализираната охрана на лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Преди минути от пресцентъра на ДПС съобщиха, че началникът на НСО ген. Емил Тонев е уведомил Пеевски, че охраната му ще бъде свалена. Малко след това депутати от ГЕРБ в парламента обявиха пред медиите, че същото решение е било взето и за Борисов.

"Преди малко бяхме информирани от ръководството на НСО, че утре охраната на г-н Борисов е свалена. Това изглежда като емоционално и политическо решение, но по никакъв случай институционално, защото тук не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател и главен секретар на МВР с традиционни проблеми с организираната престъпност", каза зам.-шефът на ГЕРБ Томислав Дончев. Той припомни, че в България е имало проблеми с живота и сигурността на бившите премиери.

"Оттук нататък въпросът със сигурността на Борисов и всеки български гражданин е ангажимент на държавата, правителството и министър-председателя", каза още Дончев.

Томислав Дончев съобщи за решението на НСО за охраната на Борисов.
Томислав Дончев съобщи за решението на НСО за охраната на Борисов. Снимка: Велислав Николов

"Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана", гласи съобщението.

За свалянето на гардовете на Борисов и Пеевски отдавна настояват от ПП-ДБ. Това беше и едно от исканията на декемврийските антиправителствени протести. ПП, ДБ и "Възраждане" са внасяли законопроекти, които предлагат службата да не пази редовите депутати, а ръководството на парламента. Сега има възможност депутати, за чиято безопасност има сигнали, също да получават гардове от НСО. В момента такива ползват Пеевски и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Решенията за налагане на такава охрана се взимат от тричленна комисия в състав шефовете на НСО и ДАНС и главния секретар на МВР.

Последно такова заседание е имало преди няколко седмици и на него е било решено охраната им да бъде подновена. Какви са данните за заплахи срещу двамата политици не е ясно. Днес пред медиите заедно с Томислав Дончев излезе и депутатът Тома Биков, който само каза, че "преди 1-2 седмици е имало данни за заплахи за сигурността на Борисов", но какви - не отговори. Малко след изборите на 19 април стана ясно, че МВР е свалило охраната на Делян Пеевски от свои служители. До този момент лидерът на ДПС ползваше охрана както от НСО, така и от МВР.

Още в началото на 52-ото народно събрание ПП и ДБ поставиха пред "Прогресивна България" въпроса за охраната на Борисов и Пеевски, но от там им отговориха, че няма да приемат закони за конкретни личности.

Делян Пеевски
Томислав Дончев съобщи за решението на НСО за охраната на Борисов.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание