НСО сваля охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски (Обновена)

НСО сваля специализираната охрана на лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Преди минути от пресцентъра на ДПС съобщиха, че началникът на НСО ген. Емил Тонев е уведомил Пеевски, че охраната му ще бъде свалена. Малко след това депутати от ГЕРБ в парламента обявиха пред медиите, че същото решение е било взето и за Борисов.

"Преди малко бяхме информирани от ръководството на НСО, че утре охраната на г-н Борисов е свалена. Това изглежда като емоционално и политическо решение, но по никакъв случай институционално, защото тук не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател и главен секретар на МВР с традиционни проблеми с организираната престъпност", каза зам.-шефът на ГЕРБ Томислав Дончев. Той припомни, че в България е имало проблеми с живота и сигурността на бившите премиери.

"Оттук нататък въпросът със сигурността на Борисов и всеки български гражданин е ангажимент на държавата, правителството и министър-председателя", каза още Дончев. Томислав Дончев съобщи за решението на НСО за охраната на Борисов. Снимка: Велислав Николов

"Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана", гласи съобщението.

За свалянето на гардовете на Борисов и Пеевски отдавна настояват от ПП-ДБ. Това беше и едно от исканията на декемврийските антиправителствени протести. ПП, ДБ и "Възраждане" са внасяли законопроекти, които предлагат службата да не пази редовите депутати, а ръководството на парламента. Сега има възможност депутати, за чиято безопасност има сигнали, също да получават гардове от НСО. В момента такива ползват Пеевски и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Решенията за налагане на такава охрана се взимат от тричленна комисия в състав шефовете на НСО и ДАНС и главния секретар на МВР.

Последно такова заседание е имало преди няколко седмици и на него е било решено охраната им да бъде подновена. Какви са данните за заплахи срещу двамата политици не е ясно. Днес пред медиите заедно с Томислав Дончев излезе и депутатът Тома Биков, който само каза, че "преди 1-2 седмици е имало данни за заплахи за сигурността на Борисов", но какви - не отговори. Малко след изборите на 19 април стана ясно, че МВР е свалило охраната на Делян Пеевски от свои служители. До този момент лидерът на ДПС ползваше охрана както от НСО, така и от МВР.

Още в началото на 52-ото народно събрание ПП и ДБ поставиха пред "Прогресивна България" въпроса за охраната на Борисов и Пеевски, но от там им отговориха, че няма да приемат закони за конкретни личности.