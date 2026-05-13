Изпратиха разследването срещу бившия шеф на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки в Хасково

Беше обвинен в превишаване на правомощията си за опит да освободи тир с цигари на "Капитан Андреево"

Досъдебното производство срещу бившия шеф на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки е изпратено в Окръжната прокуратура в Хасково. Той беше задържан на 30 април м. г., след като направи опит да освободи задържан на "Капитан Андреево" тир с цигари и впоследствие беше обвинен в превишаване на правомощията си, защото митническият пункт на това ГКПП е към Бургас, а не към Пловдив. Досега разследването се водеше от Софийската градска прокуратура, защото се смяташе, че в случая е замесен и човек на висок пост. За изминалата година оттогава обаче подобно участие не беше установено и не беше повдигнато обвинение на друго лице.

Първоначално с действията на Беляшки се зае Комисията за противодействие на корупцията, която по-късно беше закрита. "Защитата счита, че именно този орган бе използван като инструмент за непропорционален натиск - като своеобразна институционална „бухалка", чрез която един административен и служебен казус бе представен пред обществото като тежко корупционно престъпление", се казва в позиция на Мирослав Беляшки. Според него изпращането на производството в Хасково следва да се разглежда като важна стъпка към възстановяване на процесуалната нормалност, а не като технически акт без значение.

"Новият наблюдаващ прокурор следва да предприеме бързи, обективни и законосъобразни действия: или да прекрати производството при липса на престъпление, или, ако счита, че са налице законови основания, в най-кратък срок да внесе делото в съда, който единствено може да даде окончателна правна оценка на обвинителната теза", смята още Беляшки.