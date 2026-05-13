Апелативният съд върна в ареста обвиняем за убийство след като разби с чук гроба на жена си

Пловдивският апелативен съд замени мярката за неотклонение „домашен арест" на 76-годишния О. С., обвинен в убийство, с най-тежката – „задържане под стража". Определението е окончателно.

Мъжът е обвинен, че на 10 април 2026 г. в кърджалийското село Пепелище е убил своя съсед Ф. Р. Според разследването, между двамата от години съществували влошени отношения. О. С. отишъл до дома на пострадалия, носейки газов пистолет, като преминал през оградата на двора след като сам развързал телта. По време на възникналата схватка оръжието било избито от ръката му, а впоследствие той успял да вземе нож от пострадалия и му нанесъл смъртоносен удар.

След случилото се обвиняемият повикал свои съселяни и ги помолил да сигнализират полицията. Той останал на място до пристигането на органите на реда и разказал за случилото се.

На 21 април тази година Апелативният съд в Пловдив бе изменил първоначалната мярка „задържане под стража" в „домашен арест", като тогава магистратите отчетоха напредналата възраст на обвиняемия, чистото му съдебно минало, влошеното му здравословно състояние и оказаното съдействие на разследващите. По време на заседанието тогава на О. С. му прилошало и се наложила намеса на екип на Спешна помощ заради хипертонична криза.

Според прокуратурата обаче още в деня на освобождаването си обвиняемият нарушил условията на домашния арест. След като се прибрал в селото, той взел чук и отишъл на гробищата, където потрошил надгробните плочи на гроба на бившата си съпруга. За деянието му било образувано ново досъдебно производство.

Окръжният съд в Кърджали първоначално отказал да върне обвиняемия в ареста, но прокуратурата протестирала решението пред Апелативния съд в Пловдив.

По време на последното заседание О. С. не се е явил в съдебната зала. Защитата му обяснила, че той се страхувал да не наруши мярката си „домашен арест", както и че нямало възможност да се прибере навреме от Пловдив до Кърджали след края на заседанието.