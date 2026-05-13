Денков за свалената охрана на Пеевски и Борисов: Много добра новина, трябваше да стане преди месеци

Лош знак, е че изпращаме дипломат на срещата на B-9: или има несъгласие с общата постановка, представена от другите държави, или се подценява форумът, каза още шефът на ПГ на "Промяната"

Много добре е, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много, много месеци.

Това каза шефът на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков за свалената охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски. След неговото изявление обаче стана ясно, че и охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов също е свалена.

"Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днес може да му се махне охраната? Както сме казали много пъти, тази охрана струва изключително скъпо на данъкоплатците, не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне", коментира Денков.

"Не знам дали е вярна информацията, че Пеевски сам си е подал искане за снемане на охраната, но тогава стои въпросът защо от декември досега седи тази охрана. Каквото и да се каже, то винаги води до едно: че не трябваше да я има и трябваше да се махне още преди много време", допълни той.

"Представянето на България на срещата B-9 - Това е единствената страна, освен Унгария, която ще отиде на ниво дипломат, вместо това да бъде премиер, външен министър или министър на отбраната. Това е лош знак, тъй като знаем, че в предишни издания президентът Радев е участвал на тези събития", каза шефът на ПГ на ПП за решението на срещата да бъде изпратен дипломат, а не министър.

"Знаем, че основната цел на срещата е да се обсъдят въпросите и проблемите как да се отбранява Източна Европа, включително и България. И това е знак или за несъгласие с общата постановка, представена от другите държави, което би било проблем, или че се подценява форумът, който по същество е най-важният за защита, вкл. на България, при тези опасности, които виждаме от различни страни", каза още той.

"Моят призив е да се потърси възможност да се вдигне нивото, има начин това да стане, и България да бъде пълноценен участник в този формат", категоричен бе Денков.