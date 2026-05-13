Пиян шофьор от Пазарджик се удари в крайпътни дървета

Почерпен с алкохол шофьор предизвика пътен инцидент, след като самокатастрофира и се удари в крайпътни дървета. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

. Сигнал за самокатастрофирала лека кола на пътя между пазарджишките села Драгор и Динката бил получен снощи около 18.15 ч. в РУ-Пазарджик. Към мястото се насочили екипи на сектор „Пътна полиция" и полицейското управление в областния град.

Пристигайки на мястото, униформените установили, че 54-годишен мъж от Пазарджик загубил управлението над лек автомобил „Сеат". Возилото напуснало платното за движение и се блъснало в крайпътни дървета.

За радост, няма сериозно пострадали при инцидента. Алкохолната проба на водача отчела показания над 1.2 промила концентрация на алкохол в издишания въздух.

Взета му е кръвна проба за лабораторен анализ. По случая е образувано бързо производство.