Регионална бизнес конференция на Лидер.БГ събира бизнеса и институциите в Русе

На 21 май /четвъртък/ от 15 ч. в конферентната зала на Гранд хотел "Рига" ще се проведе Регионалната бизнес конференция на Лидер.БГ в Русе под патронажа на кмета Пенчо Милков. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Събитието ще събере представители на водещи български и международни компании, институции, бизнес организации, инвеститори, експерти и партньори от региона и страната.

Конференцията ще постави акцент върху ключови за бизнеса теми, свързани с инвестиции, иновации, икономическа сигурност и регионално развитие. Основната цел на форума е да създаде среда за активен диалог между бизнеса, институциите и професионалните организации по важни икономически и стратегически въпроси.

Сред участниците са представители на компании от различни сектори, сред които Shell (златен спонсор), Up Tombou, Ebury, ТОКИ, EY, STAMH, Грома Холд, EVN, Travel by Electric, Оргахим, Роял Технолоджи, Hörmann, Пощенска банка, Electrohold, Девин, Spetema, SuperWine.bg и други.

Партньори на конференцията са Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българо-румънската търговска камара (BRCC), Българско-турската търговско-индустриална камара (BULTISAD), Русенската търговско-индустриална камара, АПИС и други организации.

Събитието се реализира с официалното медийно партньорство на Българската национална телевизия, което гарантира широко национално отразяване.

Регионалната бизнес конференция на Лидер.БГ в Русе е част от поредицата събития на медията, насочени към развитието на икономическия потенциал на българските региони. Форматът обединява компании, институции и професионални организации с активна роля в подобряването на инвестиционната среда, регионалната икономика и създаването на нови бизнес възможности.

Форумът ще предостави възможност за обмен на идеи, експертни позиции и практически решения по теми с пряко значение за бизнеса – от инвестициите и достъпа до нови пазари, през дигитализацията и иновациите, до енергийната ефективност, икономическата устойчивост и трансграничното сътрудничество.

Повече информация за събитието:

https://lider.bg/regionalna-biznes-konferencziya-ruse-2026/

Регистрация за участие:

https://luma.com/xkupngcx