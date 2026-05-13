Ще търсят друг съд за бившата управителка на болницата в Раднево

В Окръжния съд в Стара Загора е прекратено производството по наказателното дело от общ характер, по което подсъдима е 62-годишната М. У, бивша управителка на болницата в Раднево, съобщиха днес от съда.

Налице е обстоятелство, което обосновава наличието на основание за отвод, тъй като подсъдимата е съпруга на служител в Окръжен съд – Стара Загора, поясняват още от съда.

Това обстоятелство е достатъчно, за да се приеме, че в конкретния случай съдът обективно не е в състояние да предостави достатъчно гаранции за безпристрастност при разглеждане на делото, така че да се изключи каквото и да било съмнение у незаинтересованите от изхода на делото трети лица за наличието на предубеденост в полза на подсъдимата.

По делото са постъпили мотивирани отводи от всички съдии от Старозагорския окръжен съд.

Делото е изпратено на Върховния касационен съд за определяне на друг, равен по степен съд, който да го разгледа.

Окръжната прокуратура в Стара Загора предаде на съд 62-годишната М. У., която в периода 23 май 2018 година до 29 януари 2019 година, като управител на болница в град Раднево, е нарушила Договор за възлагане и управление на болнично заведение и Правилата за разпределение на финансовите средства и работната заплата, съобщиха през март т.г. от държавното обвинение. Тя е обвинена в това, че е разпоредила изплащане на допълнително възнаграждение за личен принос на работещи в лечебното заведение в размер на 111 502 евро.