Мъж на кокаин предизвика катастрофа във Велики Преслав

Мъж на 33 години от Велики Преслав е задържан от полицаи, след като е установено, че шофира след употреба на наркотици, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 8:20 ч. вчера, на кръстовище между улиците „Кирил и Методий“ и „Стефан Караджа“ във Велики Преслав, е възникнало пътнотранспортно произшествие с материални щети. При отработването му полицейските служители установили, че 33-годишният водач на автомобил Lynk & Co, с нидерландски регистрационен номер, управлява след употреба на наркотични вещества. След тест с „дръг чек“ е отчетена положителна на кокаин проба, съобщи БТА.

Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ, след което е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест във Велики Преслав. Автомобилът е собственост на 30-годишна жена. По случая е образувано досъдебно производство.

