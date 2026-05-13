Мъж на кокаин предизвика катастрофа във Велики Преслав

Линейка СНИМКА: Архив

Мъж на 33 години от Велики Преслав е задържан от полицаи, след като е установено, че шофира след употреба на наркотици, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. 

Около 8:20 ч. вчера, на кръстовище между улиците „Кирил и Методий“ и „Стефан Караджа“ във Велики Преслав, е възникнало пътнотранспортно произшествие с материални щети. При отработването му полицейските служители установили, че 33-годишният водач на автомобил Lynk & Co, с нидерландски регистрационен номер, управлява след употреба на наркотични вещества. След тест с „дръг чек“ е отчетена положителна на кокаин проба, съобщи БТА. 

Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ, след което е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест във Велики Преслав. Автомобилът е собственост на 30-годишна жена. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи задържаха шуменец за управление на лек автомобил след употреба на наркотични вещества и иззеха автомобила му на 1 април. Полицията задържа мъж от Шумен за шофиране след употреба на наркотични вещества и на 30 март.  

