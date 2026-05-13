Мотоциклетист без книжка вози двама души, арестуваха го след гонка Симеоновград

Мотоциклетист без книжка и обезопасителни средства е санкциониран в Симеоновград след преследване от полицията, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Нарушението е установено в рамките на специализирана полицейска операция, проведена на територията на областта. До санкцията се е стигнало, след като служители на Зоналното жандармерийско управление в Кърджали са забелязали мотоциклет с английска регистрация, движещ се по улица в Симеоновград, с двама души на него, които са били без съответните обезопасителни средства.

Въпреки подадените звуков и светлинен сигнал за спиране, водачът не се е подчинил и е продължил движението си към централната част на града. След преследване моторното превозно средство е засечено пред дома на 30-годишния му водач. При извършената проверка е установено, че той е неправоспособен и не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, пише БТА.

Водачът е задържан в полицейския участък в Симеоновград, където са му съставени три акта за нарушения по Закона за движението по пътищата, а регистрационната табела на мотоциклета е демонтирана, уточниха от полицията.

При предходна масирана акция на МВР на територията на област Хасково през април, за установени нарушения по Закона за движение по пътищата бяха съставени 10 акта и 98 фиша и връчени шест наказателни постановления.