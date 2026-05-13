ВКС ще гледа на 18 май делото за прегазения 12-годишен Ангел в Лясковец преди 4 г.

Дело с обществен интерес, насрочено за разглеждане през м. май във Върховния касационен съд

Върховният касационен съд е насрочил за 18.05.2026 г. наказателно дело № 331/2026 г. срещу треньора Петър Д. за причиняване по непредпазливост на смъртта на 12-годишния велосипедист Ангел П. през 2022 г. в гр. Лясковец.

Делото е образувано по касационни жалби на частните обвинители срещу решението на Апелативен съд – Велико Търново от 17 февруари т.г. с което шофьорът е оправдан по част от обвиненията.

Преди това Окръжен съд – Велико Търново е признал за виновен подсъдимия Петър Д. в предизвикването на пътнотранспортно произшествие и причиняването по непредпазливост на смъртта на 12-годишния Ангел П., за което са му наложени наказанията „лишаване от свобода" за срок от 3 години, отложено за срок от 5 години, и „лишаване от право да управлява моторно превозно средство" за срок от 3 години.

Апелативен съд – Велико Търново изменя присъдата на първоинстанционния съд, като е приложен закон за същото наказуемо престъпление. Подсъдимият Петър Д. е признат за виновен в това, че е нарушил правилата за движение, като не изпълнил задължението си за намаляване на скоростта и спиране при опасност. Оправдан е да е извършил престъплението, като е нарушил правилата за движение по чл. 5, ал. 2, т. 1 от ЗДвП (задължение за водача да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението – пешеходци, деца, велосипедисти и др.) и чл. 21, ал. 1 от ЗДвП (в разпоредбата са определени максимално разрешените скорости на движение за различните видове пътища в България), посочват от пресцентъра на ВКС.

С касационната жалба на частния обвинител Пламен П. се прави искане за прилагането на закон за същото престъпление и постановяване на отмяна на условното осъждане или връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

С касационната жалба на частния обвинител Красимира А. се релевира нарушаване на закона и явна несправедливост на наказанието. Прави се искане за прилагане на закон за същото престъпление и отмяна на условното осъждане.

Трагедията с убитото на зебра момче на велосипед предизвика общественото недоволство в Лясковец и демонстрации с искане за обезопасяване на пътния участък.