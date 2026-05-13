Иван Демерджиев: Пеевски и Борисов остават без охрана от държавата, ако се чувстват застрашени - имат достатъчно ресурси

Това не е политически акт, категоричен бе вътрешния министър

Изключителна тежка е ситуацията по разпространението на наркотици. Започваме от училищата и вървим нагоре по каналите



"Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число от МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се чувстват застрашени по друга линия да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства, продължила с десетки години, приключва днес". Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет.

Докато някои вдигат шум по различни теми институциите работят и това е начинът. Искам да отбележа, че свалянето на тази охрана е плод на анализ и информация, не е политически акт и не бива да се третира като такъв, каза още той. Беше категоричен, че сега е постъпила информация. Дали преди това информациите са били обективни - ще се провери и ще стигне информация и до вас. Това не е в моята компетенция, каза още той.

Той съобщи още, че от 6 часа сутринта в цялата страна е започнала специализирана полицейска акция. Ще се работи с икономическа полиция, криминална и пътна. Ще ви уведомяваме за резултатите.

Изключителна тежка е ситуацията по разпространението на наркотици. Дилърите са стигнали до училища и децата. Започваме от училищата и вървим нагоре по каналите, каза още той.

В момента полагаме изключителни усилия да укрепим икономическите структури, за да могат в рамките на обичайната си дейност да вдигнат темпа по разследване на икономически престъпления. Да насочат вниманието си към сферите с най-голяма корупция и да започнат. Тази полицейска операция е насочена към търговските обекти. Касае се за борба, където има нерегламентирани движения и надценки, касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени, каза още той.