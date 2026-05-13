Само "Прогресивна България" и ГЕРБ в парламента не искат комисия "Петрохан"

Само две групи - на "Прогресивна България" и ГЕРБ-СДС не подкрепиха създаването на временна комисия за разследване на случая "Петрохан" в парламента. Те обаче са мнозинство в парламента и така предложението получи само 61 гласа от ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане", както и от един депутат от ГЕРБ. ПБ се въздържаха, а останалите от ГЕРБ не гласуваха.

Въпреки че ДБ и ПП подкрепиха предложението на ДПС, ясно дадоха да се разбере, че го правят по различни причини. От движението настояват да се проверят връзките на мъртвите мъже от хижата с политици от ПП и ДБ, а ПП и ДБ искат да се стигне до дъното на случая, какви са връзките с МВР и службите и възможно ли е да се повтори.

"Особено обезпокоителни са публично известните твърдения за системни контакти между ръководството на тази група и представители на политически и икономическия елит, включително посещения на място, като Васил Терзиев - кмет на София, Борислав Сандов, Асен Асенов и др. и предоставяне на значителни финансови средства", обясни Хамид Хамид от името на вносителите. Хамид Хамид представи предложението на ДПС Снимка: Велислав Николов

Съпредседателят на ДБ Божидар Божанов припомни, е в миналия парламент групата му настояваше дълго да се формира такава комисия и данните от разследването да се разсекретят, за да не политизира случая, но тогава ДПС бяха против.

"Настоявахме многократно да се разкрият всички данни, включително класифицирани данни, СРС-та и сътрудници на ДАНС. В предния парламент това беше отхвърлено", каза Божанов.

"Всички ние трябва да знаем каква е истината, защото според мен са допуснати множество процесуални грешки в цялостното разследване. До този момент МВР, съдът и прокуратурата не са работили както трябва. С новото ръководство на МВР и главния секретар, който остана, и нашето мнозинство в залата, аз съм убеден, ме това ще стигне до своя край. Създаването на една такава временна комисия няма да реши нищо, защото не сме правораздавателен орган", каза депутатът от "Прогресивна България" Красимир Иванов и призова залата да не губи времето на парламента. Миналата седмица хората на Радев обявиха, че намират временните комисии за "говорилня", която не постига нищо, затова и принципната им позиция е против формирането им. Повод тогава беше предложението на ДБ за създаване на комисия, която да провери имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски. Красимир Иванов от "Прогресивна България"

Според акад. Николай Денков от ПП ДПС не иска в действителност истината да излезе наяве и това се вижда от начина, по който са формулирали проекта за създаване на комисията - например нямат искане да се разбере защо прокуратурата е спряла проверката през 2025 г., нито кой е дал оръжие на мъжете от хижата и е разрешил те да провеждат съвместни обучения с МВР в региона. Колегата му Велислав Величков поиска да се разгледа целият случай от край до край, включително и как се е стигнало да взаимодействие със службите, защо кемперът е преместен преди края на разследването, имало ли е необезопасен периметър около хижата.

Дебатът продължи над час основно с участието на ДПС, ДБ и ПП.