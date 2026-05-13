Задържаха мъж в Ловешко за поредица кражби

Задържан е извършител на поредица кражби в Ловешко, съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч.

След зачестилите посегателства през последните няколко дни и в резултат на проведени активни издирвателни действия е установен извършителят на кражбата на три мобилни телефона и сумата от 416 евро, отнети през почивните дни от търговски обект на ул. „Илинден“ в Ловеч. Задържан е 33-годишен, криминално проявен жител на областния град.

В хода на работата е станало ясно, че той е съпричастен и към разбиването на магазин за плод и зеленчук на ул. „Търговска“ и отнемането оттам на сумата от около 170 евро. При последвалите процесуално-следствени действия, полицейските служители са извършили претърсване в жилище обитавано от 33-годишния. Там са открити част от вещите, предмет на престъпленията, както и лични и служебни документи на името на 42-годишна жена, отнети на 21 април от неин автомобил, паркиран и оставен отключен на улица в града.

Криминалистите са установили и съпричастност на мъжа към случай от 6 май, когато в района на гарата е разбита входната врата на бистро.

Мъжът е задържан и работата по документиране на престъпната му дейност продължава.

От полицията съобщиха за БТА, че това е първият случай от началото на годината на задържан за извършване на серия кражби в Ловеч.

Задържан е и 24-годишен мъж за кражба на средства от кутия за дарения, поставена в параклис в Тетевен. Сигнал за случая е получен районното управление на 10 май. По случая е образувана проверка и работата продължава.