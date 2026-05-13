Търсят мъж от Нови пазар, душил майка си

Мъж на 29 години от Нови пазар се укрива след извършено домашно насилие над 49-годишната си майка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигнал за насилието е подаден на телефон 112 малко преди 14:30 часа вчера. Изяснено е, че след възникнал семеен скандал мъжът е започнал да души майка си. Той е напуснал жилището и към момента не е установен, уточниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Оттам допълниха, че жената е прегледана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Нови пазар, като не се е наложило да бъде настанена в болница.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщи БТА.

Служители на Областната дирекция на МВР в Шумен задържаха двама мъже за домашно насилие на 30 април и 1 май. На територията на Районното полицейско управление в Шумен се отчитат 18 процента ръст на регистрираните случаи на домашно насилие през миналата година – 81, спрямо 66 за 2024 г.