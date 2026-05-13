ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кожата се лющи и сърби жестоко - д-р Делева от Пло...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22839427 www.24chasa.bg

Търсят мъж от Нови пазар, душил майка си

1216
Юмрук СНИМКА: Pixabay

Мъж на 29 години от Нови пазар се укрива след извършено домашно насилие над 49-годишната си майка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. 

Сигнал за насилието е подаден на телефон 112 малко преди 14:30 часа вчера. Изяснено е, че след възникнал семеен скандал мъжът е започнал да души майка си. Той е напуснал жилището и към момента не е установен, уточниха от пресцентъра на полицията в Шумен. 

Оттам допълниха, че жената е прегледана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Нови пазар, като не се е наложило да бъде настанена в болница. 

По случая е образувано досъдебно производство, съобщи БТА.  

Служители на Областната дирекция на МВР в Шумен задържаха двама мъже за домашно насилие на 30 април и 1 май. На територията на Районното полицейско управление в Шумен се отчитат 18 процента ръст на регистрираните случаи на домашно насилие през миналата година – 81, спрямо 66 за 2024 г. 

Юмрук СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание