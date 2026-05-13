Пръскането срещу комари започва до края на май. Служебното правителство опитало да "прикрие една бомба"

Важно е хората да знаят, когато ги хапят комарите, кой е виновен, каза министърът на земеделието

Правим всичко възможно до края на май да започне пръскането срещу комари. Това каза министъра на здравеопазването Катя Ивкова.

"На 22 декември 2025 г. е обявена тръжна процедура за обработката на комарните популации. В хода на действията е постъпил сигнал, в рамките на служебното правителство решението на възложителя за класиране на участниците е отменено. В последствие в КЗК е образувано производство", разясни министърът.

„Миналата седмица, на 7 май, служебното правителство е взело решение за прехвърляне на бюджета за обработката на комарните популации към БАБХ, която да проведе тези мероприятия", допълни тя.

След направен анализ от страна на вече редовното правителство, като е установено, че това не е възможно. „Вторият аспект, който е анализиран от колегите на МЗ, е, че има образувано производство от КЗК, с прехвърлянето на средствата от МЗ към БАБХ, има риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки", съобщи Ивкова.

„Миналата седмица, от гледна точка на управляването от мен ведомство, е направен опит да бъде покрита една бомба, защото на заседанието на МС, въпреки съпротивата на БАБХ, бившият министър на здравеопазването заедно с бившия министър на земеделието са се опитали да прехвърлят един горещ картоф, който ние съвсем скоро ще успеем да отразим. Важно е хората да знаят, когато ги хапят комарите, кой е виновен", каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.