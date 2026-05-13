Даниел Митов: Осигуряването на охрана на Бойко Борисов не е въпрос на привилегия, а на управление на остатъчен риск

"Осигуряването на охрана на бивш трикратен министър-председател и главен секретар на МВР не е въпрос на привилегия, а на управление на остатъчен риск, произтичащ от дългогодишното заемане на най-висш изпълнителен пост, достъпа до чувствителна информация и продължаващия висок публичен и международен профил". Това пише с публикация във Фейсбук Даниел Митов, след като стана ясно, че НСО сваля специализираната охрана на лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"Международната практика в редица демократични държави показва, че подобна защита се прилага именно спрямо лидери с продължително участие във властта и повишено излагане на политически, екстремистки или персонални заплахи", пише още той.

"На този фон всяко решение за прекратяване или ограничаване на подобна защита следва да бъде мотивирано изключително от професионална оценка на риска и обективни критерии за сигурност. В противен случай неизбежно възникват съмнения, че подобен акт може да е повлиян не толкова от експертна преценка, колкото от текущи политически съображения или конюнктурен натиск", допълва в публикацията.