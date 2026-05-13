Жена хваната в София с над 1 кг чист фентанил и 10 кг примеси (снимки)

Жена бе хваната с над 1 кг чист фентанил и над 10 кг примеси на фентанил. Тя е била задържана на 11 май при акцията на криминалисти от 4-о РУ, съобщиха от СДВР.

52-годишната жена била спряна за проверка. Освен фентанила при последвалото претърсване на нейно жилище са открити още около 340 грама марихуана, 47 грама кокаин и множество пликове, предназначени за разпределяне на количествата дрога.

Същия ден в София са задържани общо 12 души с дрога. В района на ж.к. „Западен парк", до метростанция „Вардар", служители на Трето РУ задържали непосредствено след сделка с наркотични вещества четирима – на възраст 40, 42, 46 и 50 години, известни на МВР. При извършените процесуално-следствени действия са намерени и иззети 27 сгъвки с бяло и кафяво прахообразно вещество, 385 евро и два мобилни телефона.

При други полицейски действия в ж.к. „Студентски град" служители на Седмо РУ спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген". Задържан е 24-годишният водач на автомобила, а при извършеното претърсване са намерени и иззети 35 таблетки екстази, пликове с кристалообразно вещество, амфетамин, марихуана, както и парична сума в евро.

От Софийска градска прокуратура (СГП) съобщиха, че са обвинили трима души.

С. С. е привлечена за това, че на 11.05.2026 г., в гр. София, в жилище на ул. „Иван Димитров - Куклата", държала с цел разпространение фентанил с общо тегло 1 120,92 грама; коноп с общо тегло 334,10 грама; кокаин с общо тегло 46,93 грама; хашиш с общо тегло 0,73 грама и смес от фентанил и хероин с общо тегло 5,92 грама. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската градска прокуратура.

К. М. е привлечена за това, че на 11.05.2026 г., в гр. София, ж.к. „Западен парк" в условията на продължавано престъпление извършила две деяния, като държала и разпространила 12 бр. полиетиленови пликчета, съдържащи кокаин с общо тегло 0,99 грама и 16 бр. полиетиленови пликчета, съдържащи фентанил с общо тегло 4,12 грама.

Л. В. е привлечен за това, че на 11.05.2026 г. в гр. София, кв. „Малинова долина" в лек автомобил държал коноп с общо тегло 47,53 грама; метаамфетамин с общо тегло 5,90 грама; MDMA екстази с общо тегло 12,78 грама и амфетамин с общо тегло 18,65 грама.

С постановление на дежурен прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Досъдебните производства са образувани на 11.05.2026 г. Разследванията се провеждат от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.