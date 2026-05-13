Андрей Гюров: МВР свали баретите от охраната на Пеевски преди две седмици

МВР свали баретите от охраната на Пеевски преди две седмици, без да има зад гърба си парламентарно мнозинство, без предварителни сделки и без уговорена тишина със засегнатите.

Това написа във фейсбук профила си бившият служебен премиер Андрей Гюров. Думите му са коментар на новината от преди часове, че НСО сваля охраната на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и на този на ДПС Делян Пеевски.

По-късно вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че двамата остават без каквато и да е охрана от държавата.

Ето какво още пише Гюров:

Отказах се от охраната от НСО в деня, в който слязох от стъпалата на властта.

Не от поза. Не от героизъм. А от елементарното убеждение, че държавата не е продължение на личния ни комфорт и че българският данъкоплатец не дължи спокойствието на онези, които вече не носят отговорност.

Властта не трябва да оставя след себе си привилегии, а мярка. Иначе започва да прилича на навик за недосегаемост.

Затова днес е добре да си припомним и друго: МВР свали баретите от охраната на Пеевски преди две седмици, без да има зад гърба си парламентарно мнозинство, без предварителни сделки и без уговорена тишина със засегнатите.

Смелостта не бива да е сезонно явление.