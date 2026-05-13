ДБ: Дойде нов шеф на ДАНС и охраната на Пеевски и Борисов падна

Преди малко повече от година първи казахме и дадохме факти, че охраната на Пеевски и Борисов от НСО е по повод на фалшив сигнал за агенти на руското ГРУ, дошли в България, за да правят покушение срещу политически лидери.

Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента, след като стана ясно, че НСО вече няма да охранява лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"В този период се използваха най-различни мнозинства, играеше се с ИТН, изкарваха се "Възраждане" от зала, обаждаха се най-различни хора, за да се молят да не се маха охраната. Преди 10-ина дни е имало заседание на комисията, която трябва да прецени дали да има охрана и тя е решила да продължи да съществува. Разликата с днес е само една: шефът на ДАНС е друг, той не обслужва Делян Пеевски и сега същата тази комисия взима различни решения. Това означава, че са политически решения и не се базират на реални оценки", каза още Мирчев.

"Вместо да разчитаме на една комисия да назначава наш, ваш човек, предложихме със закон НСО да не се превръща в преторианската гвардия на властта: депутатите да нямат охрана, а когато има застрашен депутат МВР е готово винаги да му окаже съдействие. Това (свалянето на охраната - бел. ред.) е добра, символна стъпка. С нея се спестяват няколко милиона на българските данъкоплатци. Но сега трябва да се заемем със сериозните неща - например комисията за установяване на огромната разлика от над 100 млн. евро в доходите на Делян Пеевски", допълни той.

От ДБ внасят и промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които предвиждат да бъде въведен бърз и ефективен съдебен контрол на 72-часовото прокурорско задържане.

"Неведнъж сме ставали свидетели на откровена репресия от страна на прокуратурата и едновременно с това страната ни търпи редица осъдителни решения по въпроса с човешките това. Затова предлагаме да се въведе съдебен контрол", каза Йордан Иванов.

Според Атанас Славов предстоят още предложения за промени в НПК, свързани с изпълняване на решения на Европейския съд по правата на човека.

"На първо място - инициатива във връзка с ограничаването на използването на специални разузнавателни средства и въвеждане на адекватен съдебен контрол за тях. На второ място - възможност подсъдимият да поиска досъдебното производство да бъде вкарано в съда, когато имаме забавяне от страна на прокуратурата. Да се иска обезщетение за вреди, когато прокуратурата е причинила на подсъдимите лица, когато не са доказани обвиненията също. Имаме няколко подготвени законопроекта, които следващите седмици ще внесем, за да носи прокуратурата отговорност", обясни Славов.