ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вятър със скорост до 86 км/час събори дървета и кл...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22839760 www.24chasa.bg

5-етажна сграда може да изникне на софийската ул. "Шишман"

Даринка Илиева

[email protected]

2436
Къщите по ул. "Шишман", които може да бъдат съборени. СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА БОЯН ЮРУКОВ
  • Плановете са да се съборят две стари къщи. Един от имотите е на църквата
  • Общината: Има само искане, нищо не е разрешавано

5-етажна сграда може да се появи на мястото на две стари къщи на софийската централна улица "Цар Иван Шишман". За тях собствениците - частни лица, строителна фирма и патриаршеската катедрала "Св. Ал. Невски" вече са входирали искане за изработване на подробен устройствен план в общинското направление по градско развитие и планиране. Искането е подадено през март месец, но казусът започна да се обсъжда преди няколко дни в групите във фейсбук на живеещи в центъра и в "Оборище". Хората в тях вече подготвят протести срещу намерението. Блогърът Боян Юруков също пусна пост във вторник и публикува подаденото заявление.

"Да, вярно е. Три къщи по "Шишман" между "Вазов" и "Славянска" искат да ги бутат и застрояват с блокове. Поне ако не се намери начин да се откаже искането за ПУП. За две от тях на БПЦ и по-точно религиозната организация, стояща зад катедралата "Александър Невски" заедно с още няколко собственика са входирали искане за изработка на ПУП в края на март, с който се предвижда построяване на 5-етажна сграда. Съседните сгради също са предвидени за застрояване, както и червената къща отсреща", написа Юруков.

Той добавя, че нито една от планираните за събаряне сгради не е паметник на културата, но зоната попада в групов паметник на културата, което означава, че строителните намерения трябва да бъдат съгласувани с Министерство на културата. Юруков добавя, че отсрещната сграда обаче е паметник на културата и тъй като улицата е само 10 м. според Закона за културното наследство една от къщите също попада в охранителната зона, тоест под закрила. Подобна хипотеза имало и за съседните къщи.

"Иначе да - потенциален строеж беше отбелязан на картата със застрояването още в началото на проекта през 2024-та. В края на март добавих сегашните обеми", казва още Юруков.

"Нищо не е разрешавано. Има само входирано искане за изработване на ПУП като плановете са за сграда с партер и 4 етажа. Тези документи ще се гледат под лупа. Подобни намерения трябва да бъдат съгласувани и от Националния институт за недвижимо културно наследство", заяви за "24 часа" зам.-кметът на София по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев.

Къщите по ул. "Шишман", които може да бъдат съборени. СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА БОЯН ЮРУКОВ
Потенциалното застрояване, отбелязано на карта от Боян Юруков. СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА БОЯН ЮРУКОВ
Червената къща на ул. "Шишман" също е предвидена за застрояване. СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА БОЯН ЮРУКОВ
Къщите по ул. "Шишман", които може да бъдат съборени. СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА БОЯН ЮРУКОВ
Потенциалното застрояване, отбелязано на карта от Боян Юруков. СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА БОЯН ЮРУКОВ
Червената къща на ул. "Шишман" също е предвидена за застрояване. СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА БОЯН ЮРУКОВ
Къщите по ул. "Шишман", които може да бъдат съборени. СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА БОЯН ЮРУКОВ
Потенциалното застрояване, отбелязано на карта от Боян Юруков. СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА БОЯН ЮРУКОВ
Червената къща на ул. "Шишман" също е предвидена за застрояване. СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА БОЯН ЮРУКОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание