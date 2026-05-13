5-етажна сграда може да изникне на софийската ул. "Шишман"

Плановете са да се съборят две стари къщи. Един от имотите е на църквата

Общината: Има само искане, нищо не е разрешавано

5-етажна сграда може да се появи на мястото на две стари къщи на софийската централна улица "Цар Иван Шишман". За тях собствениците - частни лица, строителна фирма и патриаршеската катедрала "Св. Ал. Невски" вече са входирали искане за изработване на подробен устройствен план в общинското направление по градско развитие и планиране. Искането е подадено през март месец, но казусът започна да се обсъжда преди няколко дни в групите във фейсбук на живеещи в центъра и в "Оборище". Хората в тях вече подготвят протести срещу намерението. Блогърът Боян Юруков също пусна пост във вторник и публикува подаденото заявление.

"Да, вярно е. Три къщи по "Шишман" между "Вазов" и "Славянска" искат да ги бутат и застрояват с блокове. Поне ако не се намери начин да се откаже искането за ПУП. За две от тях на БПЦ и по-точно религиозната организация, стояща зад катедралата "Александър Невски" заедно с още няколко собственика са входирали искане за изработка на ПУП в края на март, с който се предвижда построяване на 5-етажна сграда. Съседните сгради също са предвидени за застрояване, както и червената къща отсреща", написа Юруков.

Той добавя, че нито една от планираните за събаряне сгради не е паметник на културата, но зоната попада в групов паметник на културата, което означава, че строителните намерения трябва да бъдат съгласувани с Министерство на културата. Юруков добавя, че отсрещната сграда обаче е паметник на културата и тъй като улицата е само 10 м. според Закона за културното наследство една от къщите също попада в охранителната зона, тоест под закрила. Подобна хипотеза имало и за съседните къщи.

"Иначе да - потенциален строеж беше отбелязан на картата със застрояването още в началото на проекта през 2024-та. В края на март добавих сегашните обеми", казва още Юруков.

"Нищо не е разрешавано. Има само входирано искане за изработване на ПУП като плановете са за сграда с партер и 4 етажа. Тези документи ще се гледат под лупа. Подобни намерения трябва да бъдат съгласувани и от Националния институт за недвижимо културно наследство", заяви за "24 часа" зам.-кметът на София по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев.