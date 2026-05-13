ПБ за свалената охрана: Когато институциите работят, няма нужда от специални закони и истерия

Днес има взето решение за охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Решението беше взето от специализираната комисия, чието предназначение е да взема тези решения: по реда, предвиден в законите на страната. Комисията оценява риска, на който са подложени охраняемите лица и назначава или сваля охраната. В този случай е очевидно, че няма нужда от тази охрана.

Това каза зам.-шефът на ПГ на "Прогресивна България" Владимир Николов в декларация, която изчете от парламентарната трибуна.

"Ние от ПБ искаме да обърнем внимание, че когато институциите си вършат работата няма нужда от специализирано законодателство, медийни балони и истерия. Цяла седмица бяхме свидетели на възбудено словоблудство и злоупотреба с целите и действията ни. Днес виждаме реалния резултат: държавата може да работи в синхрон с желанията на гражданите. Може да ги представлява, ако се ръководи от интересите на обществото. И обратното: ако лидерите в държавата разчитат на засилена физическа охрана, а не на диалога и защита на обществения интерес, тогава връзката с избирателя е скъсана", заяви Николов.

"Получихме огромен кредит на доверие от гражданите и ще отговорим на очакванията с целенасочени усилия за въвеждане на европейска законност и правов ред. Времето за заобикаляне на законите и търсене на вратички приключи. Оттук нататък проблемите ще се решават по правилата, според законите и конституцията на България", категоричен бе зам.-шефът на ПБ.

"Свидетели сме на началото на процес, който ще доведе до нормализация на обществените отношения в страната. Дойдохме с обещанието, че ще променим България, че ще върнем реда и законността и ще подредим държавата по един европейски начин. И днес новото управление на страната показва, че това може и ще се случи. Уважаеми колеги в дясната страна на залата (ПП и ДБ седят вдясно в пленарната зала - бел. ред.), ще поправим това, което развалихте и ще свършим онова, което вие не успяхте. Може да разчитате, че няма да се откажем. Ние наистина работим в интерес на хората", допълни той.