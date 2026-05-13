В пощенски клонове в Добричко все още обменят левове в евро

„Териториалната дирекция на НАП-Варна уведомява, че към момента информацията за проверки, които се използват на заседанията на областните координационни центрове по Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото не ни е предоставена от Централното управление на НАП. Компетентната дирекция „Финансов контрол" е централизирана и не е налице възможност да предоставят информация по областни центрове", прочете съобщението областният управител на Добрич Асен Атанасов на заседанието за май на контролния център. След като от януари до март до тези заседания бяха всяка седмица, от април по централно разпореждане те се провеждат веднъж месечно.

За периода от 9 април до 4 май от Комисията за защита на потребителите – териториален отдел Варна, съобщават, че има постъпили сигнали за периода. Направени са 10 проверки в търговски обекти, съставени са 18 протокола, сключени са 2 споразумения., съставени са 2 наказателни постановления за неправомерно увеличение на цените.

„В пощенските станции в област Добрич, които могат да се обменят левове в евро, все още има хора, които идват с малки суми за обмяна. Като обем сумите намаляват, но процесът не е приключил. За обмяна в евро на суми до 1000 лева включително не е необходима заявка, клиентът влиза в пощенския клон и извършва операцията", съобщиха от Областната пощенска станция в Добрич.