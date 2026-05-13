Задържаха мъж от Нови пазар и жена от с. Цани Гинчево за закани за убийство

Полицаи задържаха мъж от Нови пазар и жена от с. Цани Гинчево след отправени закани за убийство. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Мъж на 32 години от Нови пазар е задържан за отправени закани за убийство към жена от същия град, с която живее на семейни начала. Около 20:50 часа снощи мъжът е използвал общ профил в социална мрежа, който имал с жената, като от мобилния си телефон, чрез излъчване на живо, е отправил закани и заплахи към нея, че ще я убие. Минути по-късно мъжът е установен от служители на реда и е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар, пише БТА.

Полицаи задържаха и 32-годишна жена, която около 23:30 часа на 11 май, в частен дом в село Цани Гинчево, е отправила закани за убийство към 50-годишната си майка, в условията на домашно насилие.

По двата случая са образувани досъдебни производства.

Мъж от Нови пазар се укрива след извършено домашно насилие над майка си.