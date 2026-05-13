Обвиниха мъж от Варна за отглеждане на марихуана

Окръжната прокуратура във Варна привлече към наказателна отговорност за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества и за отглеждане на растения от рода на конопа 41-годишен мъж, съобщиха от пресслужбата на държавното обвинение в крайморския град. Той е задържан за срок до 72 часа и предстои в съда да бъде внесено искане от страна на наблюдаващия прокурор за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Полицейската операция е проведена под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура от служители на дирекцията на МВР във Варна, съвместно с колегите им от Главна дирекция „Национална полиция“. В хода ѝ са извършени процесуални действия – претърсвания и изземвания. В къща в село Рудник, използвана от обвиняемия, е разкрита добре оборудвана оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа. При процесуалните действия са намерени и иззети общо 209 растения в различен стадий на растеж. Иззето е също значително количество суха тревиста маса – марихуана.

Работата по документиране и доказване на извършените престъпления продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна.

В края на април в имот край Варна бе разкрита наркооранжерия с 418 растения.