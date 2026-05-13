Прокуратурата иска по-тежко наказание за руснака, който застреля молдовец край Варна

Окръжна прокуратура – Варна внася протест с искане за по-тежко наказание за 44-годишния чужденец, предаден на съд за предумишлено убийство, извършено в к.к. Св. Св. Константин и Елена през 2023 година.

Съдебен състав на Окръжен съд – Варна призна за

виновен 44-годишния руски гражданин М.О. и определи той да търпи наказание „лишаване от свобода" за срок от 19 години, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг" режим.

Предумишленото убийство е извършено по начин, опасен за живота на мнозина, на 8 юни 2023 година, в к.к. Св. Св. Константин и Елена, съобщават от пресслужбата на прокуратурата.

Тогава, след предварителна подготовка, руснакът причакал своята жертва пред сграда в курортния комплекс и го застрелял, като произвел общо осем изстрела от близко разстояние към 52-годишния мъж.

След като той паднал на земята, произвел и един контролен изстрел в главата му.

Напуснал местопрестъплението с автомобил, който по-късно е намерен опожарен. След което се укрил, намерен е преди година в Германия.