Вижте какво реши правителството днес

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Постановлението отразява промените в структурата на Министерския съвет по силата на решения на Народното събрание от 8 май 2026 г. за избиране на министър-председател на Република България, за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и за избиране на Министерски съвет на Република България.

Определят се също така ресори на заместник министър-председателите, които не управляват министерства: заместник министър-председател, който да отговаря за стратегическото развитие и координацията на политики, и заместник министър-председател, който да отговаря за управлението на европейските средства.

Определени са представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество

Правителството определи представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Съгласно Кодекса на труда Националният съвет за тристранно сътрудничество се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от заместник министър-председател.

С приемането на Решение на Народното събрание на Република България от 8 май 2026 г. за избиране на Министерски съвет на Република България следва да бъдат определени нови представители на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество. С настоящото решение за представители са определени Гълъб Донев - заместник министър-председател и министър на финансите, и Наталия Ефремова - министър на труда и социалната политика.

Деньо Денев е освободен от длъжността заместник-председател на ДАНС

Министерският съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност".

Правителството предлага бригаден генерал Любомир Монов да бъде освободен от длъжността „Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране" и от военна служба

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Любомир Монов от длъжността „Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране" и от военна служба, на основание чл. 162, ал. 1, т. 1 от ЗОВСРБ (по взаимно съгласие на страните, изразено писмено).

Правителството предлага полковник Методи Методиев да бъде назначен за временно изпълняващ задълженията на „Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране", до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година.

Одобрен е съставът на българските делегации в

79-ата сесия на Световната здравна асамблея и

159-ата сесия на Изпълнителния съвет на СЗО

Министерският съвет одобри участието, позициите и състава на българските делегации в 79-та сесия на Световната здравна асамблея, 18-23 май 2026 г. и 159-та сесия на Изпълнителния съвет на Световната здравна организация, 25-26 май 2026 г., които ще се проведат в гр. Женева, Конфедерация Швейцария.

Темата на общия дебат на най-високия здравен форум тази година е „Преобразуване на глобалното здравеопазване: споделена отговорност" („Reshaping Global Health: A Shared Responsibility").

Основните теми от предварителния дневен ред на Асамблеята, по които българската делегация ще представи национални позиции включват: Финансиране на СЗО; Реформа в управлението на СЗО; Реформа в Глобалната здравна архитектура и инициативата на ООН UN80; Междуправителствена работна група (IGWG) за изготвяне и договаряне на анекс „Достъп до патогени и споделяне на ползи" (PABS) към Пандемичното споразумение, описано в член 12 на споразумението, прието в рамките на 78-та сесия на Световна здравна асамблея, 19-27 май 2025 г.

Дискусиите ще обхванат и следните традиционни здравни теми: универсално здравно покритие, заразни и незаразни болести, психично здраве, първична здравна помощ, здравеопазването в Дневния ред за устойчиво развитие до 2030 г., работна сила в здравеопазването, готовност и реагиране при извънредни ситуации в областта на общественото здраве, майчино и детско здраве и др.

В случай на необходимост от гласуване, българската делегация ще гласува в съответствие с общата позиция на страните от Европейския съюз, като съобразява българския национален интерес и позиция за ненамеса в националните компетенции в областта на здравеопазването, а по отношение на глобалното здравно сътрудничество - отстояване на необходимостта от доказване на добавената стойност, прилагане на принципите за отчетност, прозрачност, приоритизиране и ориентиране към постигане на конкретни очаквани резултати от страна на Секретариата на СЗО, Регионалните офиси на СЗО и техните подчинени структури.

Одобрена е позицията на страната ни по дело на Общия съд на ЕС

Правителството одобри позицията на България по дело Т-308/25, Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Пловдив на Общия съд на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство.

Делото е образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд във връзка с административно производство за отмяна на ревизионен акт, издаден от териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Конституирането на България като страна в производството по това дело ще ни позволи успешно да се включим в процеса на правораздаване, осъществяван от Общия съд на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Отменено е правителствено решение за финансиране на МЗХ

Правителството прие Решение, с което отменя РМС № 401 от 2026 г. за одобряване на финансиране на Министерството на земеделието и храните за 2026 г.

Предприетите действия са въз основа на становище за практическа невъзможност за извършване на дезинсекционни мероприятия (включващи мониторинг и дезинсекционни обработки) за контрол на комарните популации през периода май - септември 2026 г. на площи - публична държавна собственост, които не са обработени през настоящата година от общини или други институции, както и поради наличие на риск от нарушение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Решението има за цел предотвратяване на риск от неефективно изпълнение на дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизации и защита на обществения ресурс.