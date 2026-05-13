Бойко Борисов: Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин

"Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин", това написа във фейсбук профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Думите му идват, след като по-рано НСО свали охраната от него и лидера на ДПС Делян Пеевски. По-късно вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че двамата остават без всякаква охрана от страна на държавата.

"Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен", коментира още Борисов.

Свалянето на охраната им предизвика смесени реакции. Томислав Дончев от ГЕРБ коментира, че това изглежда като "емоционално и политическо решение, но в никакъв случай институционално".

"Осигуряването на охрана на бивш трикратен министър-председател и главен секретар на МВР не е въпрос на привилегия, а на управление на остатъчен риск, произтичащ от дългогодишното заемане на най-висш изпълнителен пост, достъпа до чувствителна информация и продължаващия висок публичен и международен профил", така реагира бившият вътрешен министър Даниел Митов.

За свалянето на гардовете на Борисов и Пеевски отдавна настояват от ПП-ДБ. Това беше и едно от исканията на декемврийските антиправителствени протести. ПП, ДБ и "Възраждане" са внасяли законопроекти, които предлагат службата да не пази редовите депутати, а ръководството на парламента. Сега има възможност депутати, за чиято безопасност има сигнали, също да получават гардове от НСО. В момента такива ползват Пеевски и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Решенията за налагане на такава охрана се взимат от тричленна комисия в състав шефовете на НСО и ДАНС и главния секретар на МВР.

Последно такова заседание е имало преди няколко седмици и на него е било решено охраната им да бъде подновена. Какви са данните за заплахи срещу двамата политици не е ясно. Днес пред медиите заедно с Томислав Дончев излезе и депутатът Тома Биков, който само каза, че "преди 1-2 седмици е имало данни за заплахи за сигурността на Борисов", но какви - не отговори. Малко след изборите на 19 април стана ясно, че МВР е свалило охраната на Делян Пеевски от свои служители. До този момент лидерът на ДПС ползваше охрана както от НСО, така и от МВР.

Още в началото на 52-ото народно събрание ПП и ДБ поставиха пред "Прогресивна България" въпроса за охраната на Борисов и Пеевски, но от там им отговориха, че няма да приемат закони за конкретни личности.