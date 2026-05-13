Веселин Дошков: Не искам по 15 300 евро на месец за автогара "Север", писна ми от плюнки

Имаме само устно уведомление от превозвача, нямаме черно на бяло, заяви кметът Костадин Димитров

Съдружникът и зам.-управител на "Хеброс бус" Веселин Дошков се отказва от компенсации в размер на 15 300 евро месечно за автогара "Север" в Пловдив. Това потвърди той пред "24 часа". Управител и собственик на дружеството е дъщеря му Юлия Москова.

"Писна ми от плюнки и не искам да се занимавам с такива хора", отговори Дошков.

"Само устно ме уведоми за решението си, черно на бяло нямаме нищо в общината", лаконичен бе кметът Костадин Димитров.

Неговото предложение до местния парламент е "Хеброс бус" да получава в продължение на два месеца по 15 300 евро за автогара "Север", за да запази тя дейността си на този етап остава.

Съветниците от ПП-ДБ обаче реагираха, че това е незаконно и добавиха, че не може да се дават компенсации за автогари. Те посочиха, че за тези пари общината може да изгради пред "Филипово" спирки с навеси и там да се преместят рейсовете по 27-те направления.

Самият Веселин Дошков коментира предложението на ПП-ДБ така: "Тези хора нещо разумно да са сътворили? Вижте какво направиха с Конституцията. За всичко са наопаки, по всичко са компетентни, все са недоволни и непрекъснато нещо искат. Накрая им вижте резултатите".

Превозвачът обясни, че такива спирконавеси, каквито ПП-ДБ предлагат, са били направени в Ямбол и са оцелели само две седмици.

Той посочи, че оттегля искането си за компенсации, но и допълни, че не може да стопанисва автогара "Север", която вече не е и негова. "Общината трябва да търси решение за прехвърляне на линиите от нея към "Юг" и "Родопи". В крайна сметка тя определя приоритетите", поясни Дошков.