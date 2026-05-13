Кюстендилец, осъден на 17,5 г. затвор в Гърция за трафик на мигранти, се връща у нас, за да лежи 6 г.

Окръжният съд в Кюстендил призна и прие за изпълнение решение на Апелативен съд - Солун, постановено на 16 май 2025 г., с което на С. Н. е наложено наказание от 17 г. и половина затвор, което е 6385 дни. Българинът, който в момента е в затвор Ханя в Гърция, е виновен, че на 11.10.2022 г. е управлявал товарен автомобил в района на гръцко-турската граница в близост до с. Кавалари в района на Тесалоники, в който имало специален тайник и скрити 26 сирийци, сред които и непълнолетни, с което е извършил приемане и превозване на територията в страната на чужди граждани, нямащи право да влизат в гръцка територия, извършено е с цел получаване на имотна облага.

Българинът е присъствал на делата и е приел присъдата. Той е осъждан в България и в Германия за други престъпления. Има и още едно осъждане в Гърция от февруари 2025 г. с наложено наказание лишаване от свобода в размер на 2 години с тригодишно условно отлагане на същото, за незаконно превозване на граждани от трети страни.

С. Н. изтърпява наказанието си от 11.10.2022 г., а като край на наказанието е посочена датата 11.06.2040 г.

Според нашия НК престъплението е противозаконно подпомагане на чужденци да преминават в страната в нарушение на закона, а деянието е извършено с чрез използване на транспортно средство и се предвижда максимален срок на наказанието „лишаване от свобода" от 6 години.

Съдът прие присъдата и я приравни към нашето законодателство. Така българинът ще се върне да доизтърпи присъдата си от 6 г. в наш затвор.