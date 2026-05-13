От 6 държави участват в 35-ия европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“ в Добрич

61 участници от 6 държави - България, Румъния, Полша, Украйна, Италия и Косово, ще участват в 35-ото издание на европейския младежки поп-рок конкурс „Сарандев" в Добрич. В предварителния кръг са подадени 93 заявки, допуснатите са 61. В музикалната надпревара ще участва и победителят в първата детска Евровизия-2014 г. в Малта, Винченцо Кантиело от Италия с песента „Tu primo grande amore". В конкурса могат да участват млади певци – индивидуални изпълнители от 11- до 30-годишна възраст, разпределени в три възрастови групи - от 11 до 14 години, от 15 до 18 години, от 19 до 30 години. Престижният конкурс ще се проведе на 14, 15 и 16 май в залата на Младежкия център. Мотото му е „Не на наркотиците, не на страха, да пазим природата, да спасим човечеството!"

Участниците ще оценява жури с председател Хайгашот Агасян и членове Димитрина Германова, Николай Текелиев, Карлъйгаш Абдикаримова (Казахстан), Михал Качмарек (Полша), Тетяна Апанасенко (Украйна) и Роко Палацо - (Италия). Присъждат се Голямата награда – парична награда, авторска статуетка и грамота. Във всяка възрастова група са предвидени парична награда, приз и грамота за първо, второ и трето място.В регламента на конкурса са предвидени поощрителни и специални награди.

Официалното откриване е на 14 май в 17:30 ч. Тогава е и първата конкурсна вечер с изпълнения на песен на роден език. Втората конкурсна вечер е на 15 май - с песен на чужд език. Гала вечерта и награждаването е на 16 май в 18 ч. с гост-изпълнител българската певица НИКА.