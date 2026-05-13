Кметът на Русе откри строителната площадка за новите корпуси на дом „Приста"

Кметът Пенчо Милков откри строителната площадка и даде началото на изграждането на два нови корпуса към Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста". С реализацията на проекта ще бъде разширена съществуващата база на социалната услуга и ще се създадат нови пространства, съобразени със съвременните изисквания. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Грижата има нужда от среда, която подкрепя хората от двете страни – тези, които я получават, и тези, които я дават. Новите корпуси в Дом „Приста" ще осигурят по-добри условия за живот на потребителите и по-функционално пространство за работа на специалистите и служителите", заяви кметът. Той изказа специална благодарност и към директорката на дома Надка Денева и нейния екип за човечността и всеотдайността, с които продължават да обгрижват най-нуждаещите се.

На събитието присъстваха още заместник-кметът Димитър Недев, изпълнителят на проекта, представители на строителния надзор, както и служители на отдел „Социални дейности".

Двата нови корпуса ще бъдат едноетажни, разположени на едно ниво и със застроена площ от 1213 кв. м. Те са проектирани за общо 40 потребители, като освен стаи за настаняване са предвидени помещения за персонала, пространства за хранене и зони за общи занимания. Проектът включва и изграждане на топла връзка със съществуващия корпус за 20 потребители, което ще осигури по-добра свързаност и функционалност между отделните части на комплекса.

С разполагането на новите сгради ще бъде оформен вътрешен озеленен двор за разходка и отдих на домуващите. Предвидено е и изграждане на открит паркинг с 20 места, включително 5 паркоместа за хора с двигателни увреждания.

Средствата за строителните дейности са осигурени от Община Русе, като срокът за изпълнение е до 350 календарни дни.