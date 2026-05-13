Прокурорската колегия образува дисциплинарка срещу Емилия Русинова, отказа срещу Сарафов

Прокурорската колегия на ВСС отказа да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, но образува такова срещу Емилия Русинова, която оглавява Софийската градска прокуратура.

На заседанието в тази му част присъства и министър Николай Найденов.

И двете искания за образуване на дисциплинарни производства бяха направени от бившия служебен министър Андрей Янкулов, който предложи те да завършат с освобождаването на двамата от съдебната система.

Според кадровиците по отношение на две от нарушенията, за които се твърди, че е извършил Сарафов, била изтекла давността. Става дума за позицията, публикувана на сайта на прокуратурата във връзка със становището на Върховния касационен съд, че след 21 юли 2025 г. Сарафов не е и.ф. главен прокурор, както и за искането на отвод на съдия Мирослава Тодорова.

По останалите твърдени нарушения, включително изказването му по случая "Петрохан", който беше оприличен на Туйн Пийкс, колегията прие, че са недоказани, и ги отхвърли.

Същевременно колегията образува дисциплинарно производство срещу и.ф. градския прокурор Емилия Русинова. То е във връзка с нейно пътуване в Северна Македония в една кола с Петьо Петров - Пепи Еврото през лятото на 2021 г., когато случаят "Осемте джуджета" вече е известен. За това пътуване съобщи служебният вътрешен министър Емил Дечев.