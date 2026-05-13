Смененият от Емил Дечев шеф на полицията в Шумен върнат на поста от Иван Демерджиев

Иван Демерджиев върна на поста директор на ОД на МВР - Шумен, старши комисар Георги Гендов. Той бе на същата позиция от май 2021 до март тази година, когато служебият вътрешен министър Емил Дечев го смени с Илиян Иванов, дотогава шеф на полицията в Габрово.

Всъщност Гендов и досега бе титуляр на поста, а Дечев временно го бе преназначил в звеното за подпомагане към вътрешния министър. Иванов също бе изпълняващ функциите. В съобщението на полицията в Шумен не пише къде отива той. Засега не е ясно връща ли се в Габрово, където има друг временен шеф.

Откакто пое поста вътрешен министър Демерджиев запази в екипа си двама от служебните зам. вътрешни министри - Калоян Калоянов и Калоян Милтенов. Те бяха съответно шеф на полицията в Бургас и директор на СДВР, когато Демерджиев бе служебен вътрешен министър - от 2022 до 2023 година. Смени ги Калин Стоянов. Формално обаче сега двамата са назначени за зам. министри от Министерския съвет. Засега третият служебен зам. вътрешен министър Иван Анчев не е освободен, но очакванията са друг да бъде назначен на поста. А и премиерът Румен Радев, и Демерджиев казаха, че ще запазят Георги Кандев като главен секретар на МВР. В момента той е временно преназначен като зам. главен, а тъй като няма титуляр, изпълнява и тази роля.

Самият Демерджиев днес имаше ангажименти в Министерския съвет. Затова Милтенов е бил човекът, представил Гендов пред състава на полицията в Шумен.

Ето какво пише в официалното съобщение на ОД на МВР-Шумен:

Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е прекратено временното преназначаване на старши комисар Георги Гендов в „Звено за подпомагане на държавните служители в Министерството на вътрешните работи". Днес той беше представен пред ръководния състав на шуменската полиция от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов.

Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов очерта основните приоритети в работата на Министерството на вътрешните работи, като акцентът ще бъде поставен върху три ключови направления – противодействие на икономическата престъпност, борбата с наркотичните вещества и пътната безопасност. По време на среща със служители на ОДМВР- Шумен той подчерта необходимостта от незабавни и активни действия срещу икономическата престъпност, като посочи, че работата по тази линия ще бъде под постоянен мониторинг от ръководството на министерството. Като втори основен приоритет беше изведено противодействието на разпространението и производството на наркотични вещества. Заместник-министър Милтенов призова служителите на криминална полиция за активна и последователна работа в тази посока, както и за засилени действия срещу конвенционалната престъпност. Третият акцент в приоритетите на МВР е дейността на „Пътна полиция", като основната цел е намаляване на тежките пътно-транспортни произшествия. По думите му е необходимо не само служителите на „Пътна полиция", но и колегите им от „Охранителна полиция" да се включат активно в тази дейност. Той подчерта, че всички действия трябва да се извършват при стриктно спазване на закона и правата на гражданите. Заместник- министър Милтенов пожела успех на служителите и ги призова към професионализъм и активност в изпълнение на поставените задачи.

Старши комисар Гендов благодари за оказаното доверие към него и ръководния състав на дирекцията и изрази увереност, че то ще бъде оправдано с професионална и ефективна работа.

Старши комисар Георги Гендов работи в системата на МВР от 2007 година. Професионалната му дейност започва като инспектор в сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към областната дирекция в Шумен. В годините заема различни изпълнителски и ръководни длъжности. През месец август 2020 година е назначен като началник сектор на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" ОДМВР- Шумен. През август 2021 година със заповед на министъра на вътрешните работи е назначен като директор на ОДМВР- Шумен. Ръководи областната дирекция до месец март 2026година, когато беше преназначен в „Звено за подпомагане на държавните служители в Министерството на вътрешните работи". Награждаван е многократно за високи професионални постижения. Семеен, с две деца.