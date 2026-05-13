С вълнуващ спектакъл училището в Свети Влас отбеляза тържествено 120 годишнината си

С вълнуващ спектакъл в Артиум център в Несебър ОУ „Св. св. Кирил и Методий" – Свети Влас отбеляза тържествено 120 години от своето съществуване. Постановката, своеобразен мост между минало и настояще, пренесе публиката в три епохи - на Възраждането, през годините на социалистическа България и в наши дни. Спектакълът проследи не просто историята на едно училище, а историята на българския учител, българското дете и силата на знанието, което преминава през поколенията.

Особено емоционална линия в постановката бяха диалозите между Мая – дете на съвремието, и самото Училище – символичен образ, изигран от обичания български актьор Калин Зафиров.

Малко преди въздействащия спектакъл в три действия да завладее сцената, емоционално слово произнесе Чубрина Стефанова, директор на училището в Свети Влас. Част от думите й бяха: „Това училище принадлежи на общността си. То е част от нейната памет, от нейния облик и от нейното бъдеще...120 години са повод за гордост, но още повече за отговорност. Да пазим духа на училището, без да се страхуваме от промяна, да помним миналото, без да оставаме в него и всеки ден да си задаваме един прост, но труден въпрос: Правим ли достатъчно за децата си, които днес са тук? Ако отговорът ни води напред, значи сме на прав път."

В поздравителния адрес от кмета на Община Несебър Николай Димитров по повод 120-ата годишнина бе подчертано, че ОУ „Св. св. Кирил и Методий" – Свети Влас е „с богата просветителска традиция, с неповторим новаторски дух, със съвременен облик, с висококвалифицирани специалисти, с възможности за иновативно образование, с вдъхновяваща и подкрепяща среда." В слово бе изразена увереност, че както и досега училището ще продължи „да е огнище на вдъхновение, където всеки успех е стъпка към по-добро утре, а всеки урок – урок по човечност, смелост и доброта".

Спектакълът в Артиум център в Несебър бе финал на множеството интересни юбилейни прояви, посветени на 120-ата годишнина от основаването на ОУ „Св. св. Кирил и Методий" в Свети Влас.