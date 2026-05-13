След градушката в Трявна: В наводненото Славейково училище ще се учи на смени

Започна описването на щетите по публични и частни имоти, приемат заявления за еднократна помощ на пострадали

Ден след голямата градушка с размер на яйце, която премина над Трявна и нанесе сериозни щети по десетки общински сгради, частни имоти, автомобили и земеделска продукция, градът бавно се възстановява и огледът по места започна. Със заповед на кмета на Община Трявна бе сформирана комисия с участието на общински експерти, полиция, пожарна и Агенция „Социално подпомагане" – клон Трявна, която веднага започна посещение на засегнатите, съобщиха от местната управа.

Както вече стана ясно, една от най-пострадалите сгради е тази на СУ „Петко Р. Славейков", където днес – 13 май, денят е обявен за неучебен. След извършения оглед са установени множество изпочупени керемиди и капандури по покривната конструкция, вследствие на което има течове по втория етаж на учебното заведение, включително и по електрическата мрежа. Има множество нападали пити от окачения таван, както и мазилка, счупени улуци, компрометирана външна фасада. Разчистването продължава и към момента.

Учебният процес от утре – 14 май /четвъртък/ ще бъде възобновен, но ще се осъществява на две смени – от 1 до 5 клас и от 6 до 12 клас. Ще се използват кабинетите на първия етаж и само четири от втория за учениците от начален етап, информира директорът г-жа Гергана Ганчева. През утрешния ден се очаква да пристигнат 2 палета с керемиди и подмяната на счупените да започне веднага.

Сериозно засегната е и сградата на болницата в Трявна – МБАЛ „Д-р Теодосий Витанов". Големите ледени късове с размер на яйце са направили множество дупки по покривната настилка и са изпочули 6 бр. фотоволтаични панели, установи огледът на комисията днес.

„Цялото покритие е компрометирано, в момента има течове в болницата и в самата поликлиника, където се преглеждат хората. Решение има, но трябва държавата да си влезе в ролята. Имаме споразумение с държавата в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като в момента, в който се преведат средства ще може да започнем незабавни действия по проектиране и след това изпълнение на енергийната ефективност на здравната ни инфраструктура", подчерта кметът г-н Денчо Минев.

Оглед ще бъде направен и в ДГ „Калина" в града, където градушката също е нанесла големи поражения – засегната е външната фасада на сградата на градината и сградата на детската ясла, покривната конструкция, изпочупени са два прозореца и има течове. Счупен е и един фотоволтаик на покрива на ДГ „Светлина" – гр. Трявна, след извършения цялостен ремонт на сградата там.

Всички засегнати граждани, които са собственици на едно основно жилище, може да подадат заяление за еднократна финансова помощ до Агенция „Социално подпомагане" – териториален клон Трявна с адрес – ул. „Ангел Кънчев" № 89 /срещу НГПИ „Тревненска школа"/. Работно време на дирекцията: от 09:00 ч. до 17:30 ч. без прекъсване. Заявления и сигнали могат да се подават и в деловодството на Община Трявна за извършване на оглед на засегнатите адреси от комисията.

Еднократната финансова помощ от Агенция „Социално подпомагане" е в размер до 1171, 89 евро и се определя спрямо дохода на подалия заявление, размера на финансовия разход за покриване на щетите, постоянен и настоящ адрес, собственост на едно жилище, което няма направена застраховка. Повече информация може да получите на телефоните на дирекцията: 0677/ 6 23 15 и 0677/ 6 23 37.

Засегнатите земеделски производители също могат да подадат заявление за подпомагане в общинската служба по земеделие с адрес – ул. „Асеневци" № 1 в гр. Трявна.

В града се очаква да пристигне и комисия с експерти, изпратена от министъра на културата Евтим Милошев за установяване на щетите от градушката по покрива на НГПИ „Тревненска школа", който също е засегнат.

Действията на всички ангажирани институции продължават на терен и екипите са в готовност да оказват съдействие на всички граждани. В най-кратки срокове се очаква и официално писмо от Националния институт по метеорология и хидрология в Община Трявна за преминалата градушка на 12 май, на база на което институцията да започне да издава удостоверения на всички собственици на засегнати автомобили. Документът е ключов за предявяване на претенции към застрахователните фирми при изплащането на обезщетения.