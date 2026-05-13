В ареста остава мъжът, опитал се да подкупи бившия областен управител на Добрич

Състав на Окръжен съд уважи като основателно искане на Окръжна прокуратура – Добрич, и определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража" спрямо 44-годишен мъж от София, обвиняем за това, че предложил подкуп на високопоставено длъжностно лице в града. С.Ц. от София беше задържан за срок до 72 часа преди заседанието за налагане на мярката за неотклонение.

Мъжът е задържан при специализирана операция на 11 май по време на срещата му с длъжностно лице – тогава областен управител на област Добрич Асен Атанасов. Именно той подал сигнал за това, че 44-годишният С.Ц. отправил към него предложение да му даде 20 000 евро като подкуп за това да не извърши действия по служба и да не уважи решение на Общинския съвет на Каварна за инвестиционно намерение От Областната администрация излязоха със съобщение, че тези решения са обжалвани от областния управител пред Административния съд в Добрич.

Незабавно по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Добрич. Предприети са процесуални действия и, в резултат от претърсване на автомобила на С.Ц., е намерена и иззета сумата от 20 000 евро.

Работата по документиране и доказване на престъплението продължава и към момента. В съдебно заседание на Окръжен съд – Добрич е определено обвиняемият да търпи най-тежката мярка „Задържане под стража". Определението не е влязло в сила, тъй като тече срокът за протест и обжалване пред Апелативен съд - Варна.