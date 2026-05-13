Над 20 спортни клуба се включват в мащабно събитие в Русе за Световния ден на предизвикателството

Националната спортна проява „Световен ден на предизвикателството 2026" ще се проведе в Русе на 17 май от 10 до 14 часа на алея „Перистери" в Парка на младежта. Събитието се организира от Община Русе, Българска федерация спорт за всички и е с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички и спорта за учащи".

По време на проявата над 20 спортни клуба ще представят традиционни и по-малко познати спортни дисциплини за малки и големи. По протежение на алеята русенци ще могат да наблюдават демонстрации на футбол, баскетбол, волейбол, джудо, карате, тенис, кану-каяк, лека атлетика, вдигане на тежести, борба, бокс, канадска борба, и други. Всеки желаещ може да се включи и да покаже спортните си умения като се присъедини към спортистите.

Участие могат да вземат всички, които са способни да покажат двигателна активност поне 15 минути без прекъсване, в зависимост от собствените физически възможности. Предизвикателствата са предназначени за начинаещи, активно спортуващи, хора от различни възрастови групи и хора в неравностойно положение.

Събитието ще се проведе съвместно с инициативата „НЕзависими от зависимости", чийто идеен инициатор е журналистът, главен редактор и издател на сайта „Акцент.БГ" Румен Николаев.

За участниците е предвидена томбола с много награди, осигурени от Община Русе. Присъстващите ще могат да наблюдават изпълненията на Фолклорна танцова студия "Зора" към Общинския младежки дом с ръководител Ренета Стефанова, на вокална школа „Приста" при Общинския младежки дом с ръководител Доротея Бальовска и на музикална школа „Вяра, Надежда, Любов" с ръководител Вяра Величкова.

Денят на предизвикателството е проява от програмата на Международната асоциация спорт за всички TAFISA.